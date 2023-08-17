В Новосибирске 3 человека пострадали в ДТП на Советском шоссе

В Новосибирске 2 машины столкнулись из-за проезда на красный свет.

В среду, 16 августа, на Советском шоссе в Новосибирском районе столкнулись Ниссан Хтрейл и Тойота Сиенна. Три человека пострадали. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

На перекрестке Советского шоссе и проезда Автомобилистов Ниссан Хтрейл выехал на красный свет светофора и столкнулся с Тойотой Сиенна. Из-за столкновения водители обеих машин и пассажир Тойоты получили травмы, и их доставили в больницу на скорой помощи. Все участники ДТП не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске улицу Василия Старощука перекроют 19 августа. Перекрытие связано с празднованием 80-летия со дня образования 228-го Севастопольского ордена Александра Невского мотострелкового полка.

Также в Новосибирске на площади Труда образовалась пробка из-за сломанного трамвая. Он остановился ровно посреди проезжей части, перегородив движение в сторону площади Энергетиков автомобилям из обеих полос движения. Трамвай при проезде через дорогу цепляется проводами за троллейбусные контакты. По всей видимости, при соприкосновении происходит короткое замыкание, и трамвай останавливается.