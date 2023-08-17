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общество

В Новосибирске частично перекроют проспект Димитрова из-за дорожных работ

Pixabay.com

В Новосибирске продолжаются ремонтные работы на двух путепроводах ПК37 и ПК38 у Димитровского моста.

Сегодня будет перекрыта средняя полоса движения в направлении левого берега по проспекту Димитрова. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и следовать указаниям временных дорожных знаков. Об этом в четверг сообщили в мэрии Новосибирска.

В период проведения ремонтных работ, пешеходам предоставляется доступ по обоим тротуарам, обеспечивая их безопасное перемещение.

Путепровод через улицу Фабричную и путепровод недалеко от тоннеля, известные как ПК37 и ПК38 соответственно, находятся в процессе ремонта. Основную часть работ планируется завершить к 20 октября текущего года.

Ранее проведенное обследование улиц Новосибирска, сотрудниками прокуратуры показало множество нарушений на дорогах и тротуарах. В связи с этим, мэр города получил представление от прокуратуры и требование принять меры по устранению выявленных нарушений.

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Александр Борисов
журналист

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