В Новосибирске прокуроры выявили причины заторов на «Кольце ада»

Власти Новосибирска приняли временные решения, чтобы облегчить ситуацию с пробками на площади Труда.

В четверг, 17 августа, в Новосибирске на левом берегу состоялось выездное совещание прокуроров города, представителей мэрии, ГКУ «Моста», МКП «Горэлектротранспорта», ГИБДД, группы «ВИС» и общественной организации «Автовладельцы России». На нем обсуждалось состояние транспортной развязки площадь Труда — площадь Энергетиков, на которой после введения новой схемы движения постоянно образовываются пробки.

Ранее на площади Труда и площади Энергетиков, где строится четвертый мост через Обь, ввели новую схему движения. Теперь машины движутся по полукольцу. Кольцевое движение, которое в народе прозвали “кольцом Ада”, отменили, однако ситуация с пробками стала еще хуже. Вдобавок последние два дня положение усугубляли поломки трамваев на проезжей части.

Как сообщает издание vn.ru, после того, как и.о. прокурора Новосибирска Виталий Зулин пешком проинспектировал данную территорию, было решено усилить работу регулировщиков и перенести контактную сеть трамваев.

Замглавы городского УПП Михаил Никулин рассказал журналистам, что пересечение контактной сети трамваев и троллейбусов находится прямо над проезжей частью. Трамваю нужно проехать два метра без тока, при этом сильно разогнавшись. И если кто-то из автомобилистов не уступит вагону, то трамваю нужно либо врезаться в машину, либо резко затормозить. Но после торможения самостоятельно сдвинуться с места вагон уже не сможет. Пока контактную сеть не перенесут, на этом пересечении будут работать регулировщики.

Кроме того, вскоре должны открыть надземный пешеходный переход на площади Энергетиков. После этого можно будет убрать один светофор, сдерживающий поток транспорта.

На следующей неделе пройдет заседание специальной комиссии с участием прокуратуры и ГИБДД, на которой продолжат дальнейшее рассмотрение движения на площади Труда.

Напомним, после окончания строительства четвертого моста на площади Труда и площади Энергетиков появится левобережная транспортная развязка с 25 съездами и трамвайной эстакадой.