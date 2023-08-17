В Новосибирске просят 90 млн за резиденцию с каминным залом

В Заельцовском районе Новосибирска продается за 90 млн рублей трехэтажный особняк.

Продавец разместил соответствующее объявление на сайте N1 14 августа текущего года. Об этом сообщает N1.

Дом располагается на улице Мартовской, близ жилого квартала «Жуковка». За 90 млн руб. покупатель получит сам особняк, участок в 8 соток, на котором есть сад, оформлена зона барбекю. Отмечается, что большой дом в коттеджном поселке «Дубравушка» занимает порядка 700 квадратов.

«Одно из лучших предложений для постоянного проживания взыскательного клиента, загородной резиденции или представительства в Новосибирске», — подчеркивает продавец.

Дорогая недвижимость оформлена в классическом стиле. Дом включает в себя огромную кухню, четыре спальни, ванную комнату, в которой на самом деле можно потеряться. Согласно объявлению, в каждой жилой комнате имеется кондиционер. Кабинет расположен между первым и вторым этажами. На рынке загородной недвижимости областного центра дома возле указанного жилого квартала традиционно рассматриваются как одни из наиболее дорогих.

Как ранее писал Сиб.фм, на расселение аварийных домов в Новосибирской области направят сумму в размере 650 млн рублей. Согласно подписанному российским премьер-министром Михаилом Мишустиным документу, региону выделят дополнительные деньги на расселение ветхих и аварийных домов.