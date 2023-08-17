В Новосибирске водитель-курьер может зарабатывать до 110 тыс рублей

В Новосибирске назвали среднюю зарплату водителей-курьеров.

Новосибирск вошел в топ-3 по максимальной зарплате водителей-курьеров. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Зарплатный максимум для водителя-курьера в торговых компаниях Новосибирска — 110 тысяч рублей. На такой доход могут претендовать водители со стажем от 1 года и опытом работы с большим количеством доставок.

Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет 60 тыс. рублей.

Водителям с категорией прав «В» готовы платить от 33 до 40 тыс. рублей.

От 40 до 45 тыс. рублей обещают сотрудникам с наличием водительской медицинской справки (для работы на автомобиле компании), обладающим навыками работы с кассовым терминалом, знанием правил оформления путевой и товаросопроводительной документации, стажем вождения от 3 лет и опытом работы водителем-курьером от полугода.

От 45 до 65 тыс. рублей в городе предлагают со знанием делового этикета и опытом работы водителем-курьером от 1 года.

На самую высокую зарплату, от 65 до 110 тыс. рублей, могут рассчитывать кандидаты с опытом работы с большим количеством доставок и стажем работы водителем-курьером от 2 лет.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске названы районы города с самыми высокими зарплатами.