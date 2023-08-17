В Новосибирске введут штрафы за сбор ягод и орехов

В Новосибирской области определены сроки сбора ягод и орехов с мерами против нарушителей.

Согласно определенным датам, начиная с 15 августа, жители области могут приступать к сбору брусники, в то время как кедровые орехи, за исключением специальных лесосеменных угодий, будут доступны к сбору только с 25 августа. А начиная с 5 сентября будет разрешено собирать клюкву. Подробности о новых мерах были раскрыты представителями министерства природных ресурсов и экологии региона.

Практика установления определенных периодов сбора природных ресурсов основана на стремлении предотвратить изнурение лесных богатств. Более того, введены строгие санкции для тех, кто проявит нетерпимость и начнёт заготовку раньше установленных сроков.

Наряду с санкциями в виде штрафов, нелегально сорванные ресурсы будут изъяты. Места, где произрастают кедр и ягоды, будут под наблюдением, чтобы выявить и пресечь акты нарушения законодательства.

Ранее диетолог, нутрициолог, парафармацевт и нутрикоуч Алла Пониматкина выразила мнение относительно последствий употребления немытых ягод, которые могут нанести серьезный вред организму.