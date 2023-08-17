Житель Новосибирска оплатил штраф за коррупцию в размере 2 млн

Судебную задолженность в размере двух миллионов рублей выплатил мужчина из Новосибирска.

Житель Новосибирска погасил двухмиллионный штраф, чтобы не потерять имущество за за совершенное коррупционное преступление. Об этом сообщили в пресс-службе областного следкома.

Судебный пристав отдела по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по НСО взыскала уголовный штраф с 59-летнего гражданина. Мужчине вынесли приговор по статьям «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» (ст. 327 ч. 3 УК РФ), «Коммерческий подкуп» (ст. 204 ч. 7) и «Получение взятки» (ст. 290 ч. 6).

С постановлением о возбуждении исполнительного производства должника ознакомила судебный пристав-исполнитель. Она также выдала новосибирцу реквизиты для оплаты.

В случае не оплаты в установленный судом срок у гражданина бы изъяли Volkswagen Amarok, земельный участок, Renault Kaptur. Однако новосибирец полностью вернул долг.

Исполнительное производство окончено исполнением требований, указанных в исполнительном документе, с выплатой штрафа в полном объеме.

Напомним, что в Новосибирске подростка отправили в колонию за подготовку теракта.