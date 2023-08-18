Под Новосибирском управляющая компания заплатит 100 тысяч за повреждённый автомобиль

В Новосибирском областном суде поставили точку в споре между ООО УК «ТемпСервис» и автоледи из Бердска: Лариса Прокопьева не смогла отсудить за повреждённую машину больше ста тысяч рублей.

Ещё в феврале 2023 года Бердский городской суд постановил выплатить ООО УК «ТемпСервис» 98 233, 60 рублей Ларисе Прокопьевой. Ещё 23 марта прошлого года в Бердске на улице Черемушная сошла глыба снега, повредившая автомобиль марки «Ауди А4».

Автоледи сумма назначенной выплаты не устроила, и она подала апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Заявление Ларисы Прокопьевой накануне рассмотрели в Новосибирском областном суде.

«Апелляционным определением Новосибирского областного суда оставлена без удовлетворения жалоба представителя управляющей компании, а решение суда первой инстанции – без изменения»,

- сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

Следует отметить, что весной 2023 года от схода снега с крыш в Новосибирске пострадал ещё десяток автомобилей. Так, например, владелец Nissan Tiida также подумывал подать в суд на УК после схода снега на улице Татьяны Снежиной.