Старший тренер сборной Новосибирской области по самбо погиб на СВО

В зоне СВО погиб старший тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов.

Старший тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили на сайте ГАУ ДО НСО «Спортивная школа самбо».

«Сергей Владимирович добровольцем направился на фронт, где героически погиб в бою, на передовой, как погибает мужчина и воин, защищая своё Отечество», — говорится в некрологе Сибирской академии самбо.

Сергей Лепяхов считался одним из самых опытных тренеров по самбо в Новосибирске. Дата похорон пока неизвестна.

Ранее на СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» Леонид Лютов из Новосибирской области.

Напомним, что в Барабинский районный суд Новосибирской области поступил иск от матери военного, который погиб во время СВО. Она оспаривает право отца бойца получить единовременную выплату после смерти их сына.