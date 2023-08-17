Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области погиб в зоне СВО

В городе Болотное состоится прощание с Леонидом Лютовым, ушедшим на СВО добровольцем составе ЧВК «Вагнер».

В Новосибирской простятся с жителем Болотного Леонидом Лютовым, которые участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе ЧВК “Вагнер”. Об этом сообщается в паблике "Новосибирск скорбит".

В сообществе отметили, что у погибшего был полный тезка с несколькими судимостями. Последний приговор вступил в силу в феврале 2023. По одному из обвинений, Лютову инкриминировали угрозы полицейским. Сотрудники МВД прибыли задердать мужчину, однако он, будучи пьяным, начал угрожать им разбитой бутылкой. За это его осудили на 2,5 года условно.

Напомним, в Новосибирской области мать погибшего на СВО бойца попросила суд не дать его отцу получить многомиллионную выплату.