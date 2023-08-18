В Новосибирск привезут 22 новых троллейбуса

Ещё 22 новых троллейбуса находятся в пути в Новосибирск.

Сейчас в Новосибирск везут ещё 22 новых троллейбуса, сообщил мэр города Анатолий Локоть на пресс-конференции 18 августа. Производитель должен поставить весь обещанный транспорт до конца 2023 года.

Как отметил глава города, изготовлением троллейбусов занимается «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» и белорусские производители комплектующих. По его словам, транспорт поступает в город по мере готовности. Уже скоро Новосибирск получит 22 троллейбуса.

Первые троллейбусы на автономном ходу поступили в Новосибирск в конце июня 2023 года — 21 машина. Всего Новосибирск закупил 120 троллейбусов в рамках лизингового контракта.

Напомним, что 13 августа в Новосибирске легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом. 65-летняя водитель Exeed не пострадала, а в троллейбусе упал пассажир.

Ранее жители Новосибирска заметили подростка на крыше движущегося троллейбуса в Дзержинском районе.