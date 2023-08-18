сегодня
18 августа, 19:39
пробки
4/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 93.74 | eur 102.1
сегодня
18 августа, 19:39
пробки
4/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 93.74 | eur 102.1
сегодня 17:24
общество

В Новосибирск привезут 22 новых троллейбуса

Фото: Густаво Зырянов

Ещё 22 новых троллейбуса находятся в пути в Новосибирск.

Сейчас в Новосибирск везут ещё 22 новых троллейбуса, сообщил мэр города Анатолий Локоть на пресс-конференции 18 августа. Производитель должен поставить весь обещанный транспорт до конца 2023 года.

Как отметил глава города, изготовлением троллейбусов занимается «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» и белорусские производители комплектующих. По его словам, транспорт поступает в город по мере готовности. Уже скоро Новосибирск получит 22 троллейбуса.

Первые троллейбусы на автономном ходу поступили в Новосибирск в конце июня 2023 года — 21 машина. Всего Новосибирск закупил 120 троллейбусов в рамках лизингового контракта.

Напомним, что 13 августа в Новосибирске легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом. 65-летняя водитель Exeed не пострадала, а в троллейбусе упал пассажир.

Ранее жители Новосибирска заметили подростка на крыше движущегося троллейбуса в Дзержинском районе.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Диана Джафарова
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в