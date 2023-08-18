В Новосибирске СК изучает записную книжку бизнесмена после нападения киллера

В Новосибирске после покушения киллера следователи изучают личные вещи бизнесмена.

В Новосибирске следователи СК изучают записную книжку бизнесмена после нападения киллера на улице Ипподромской. Об этом сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

«После происшествия у потерпевшего мужчины изъяты личные вещи, в том числе записная книжка. Сейчас все вещи изучают следователи», — пояснили корреспонденту Сиб.фм в ведомстве.

Напомним, на улице Ипподромской в Новосибирске неизвестный семь раз выстрелил в мужчину и скрылся с места преступления.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске раскрыта личность бизнесмена, в которого стрелял киллер на Ипподромской