В Новосибирске трёх человек будут судить за фиктивную постановку мигрантов на учёт

Трое жителей Новосибирска нелегально ставили на учёт мигрантов и давали крупные взятки.

В 2022 году трое человек из Новосибирской области за деньги ставили мигрантов на учёт в обход миграционных служб. Для этого они давали взятки на крупные суммы. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

Следователи установили, что обвиняемые получали документы от мигрантов и через посредника передавали их сотруднику полиции. Пользуясь служебным положением, он вносил данные паспортов мигрантов в базы данных МВД о постановке на учёт. После этого мигранты легко становились на миграционный учёт и "легально" находились в России.

В ходе расследования выяснилось, что общая сумма взяток должностному лицу превысила 900 тысяч рублей.

Теперь дело всех фигурантов рассмотрят в суде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области мужчину осудили за убийство девятилетней давности. Он вёз мужчину в машине, и подмешал ему в алкоголь высокую дозу лекарственных препаратов, отчего тот скончался. Водитель его обокрал, а тело спрятал где-то в Красноозерском районе — точное место всё еще не установлено. Во время следствия осуждённый активно мешал сотрудникам СКР — но это только усугубило наказание.