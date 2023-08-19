Под Новосибирском дачники пожаловались на массовый мор рыбы в Обском море

Дачники из посёлка Пичуги, который находится на левом берегу Новосибирска пожаловались на массовый мор рыбы.

Ролик с десятками дохлых рыб опубликовала одна из подписчиц паблика «Инцидент-Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказывают очевидцы, такую картину они увидели в конце этой рабочей недели.

«Помогите разобраться! Что происходит с рыбой на берегу Обского моря в районе коттеджного посёлка Пичуги. Рыба массово плавает возле берега и в итоге дохнет», — рассказала автор ролика.

Сейчас жители Пичугов пытаются разобраться, почему дохлая рыба всплывает. Очевидцы говорят, что позвонили уже в Рыбохрану.

Напомним, на этой неделе Сиб.фм рассказывал, что жители Огурцово также наблюдали белую пену, которая вытекает из трубы на улице Самаркандской.