Под Новосибирском СК начал проверку после осквернения могил подростками

В Новосибирской области подростки регулярно оскверняют могилы.

В Новосибирской области в городе Обь следователи начали проверку после осквернения могил подростками. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, подростки учинили акт вандализма, который был зафиксирован на видео и размещен в одной из социальных сетей. На опубликованных кадрах несовершеннолетний выплевывал лимонад на столик одной из могил, а второй снимал происходящее на камеру и смеялся.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском несовершеннолетние девушки оскверняют могилы на кладбище и выкладывают видео в телеграм-канал.