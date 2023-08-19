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общество проиcшествия

Под Новосибирском СК начал проверку после осквернения могил подростками

Фото: соцсети

В Новосибирской области подростки регулярно оскверняют могилы.

В Новосибирской области в городе Обь следователи начали проверку после осквернения могил подростками. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, подростки учинили акт вандализма, который был зафиксирован на видео и размещен в одной из социальных сетей. На опубликованных кадрах несовершеннолетний выплевывал лимонад на столик одной из могил, а второй снимал происходящее на камеру и смеялся.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском несовершеннолетние девушки оскверняют могилы на кладбище и выкладывают видео в телеграм-канал.

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Дамир Трубников

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