Под Новосибирском в инфекционную больницу завозят оборудование

В Новосибирском районе сейчас завозят всё необходимое оборудование для работы вновь открывающегося стационара инфекционной больницы.

Работы в новом стационаре инфекционной больницы, которая переезжает с улицы Семьи Шамшиных идут полным ходом. Специалисты уже заканчивают прокладку инженерной инфраструктуры и благоустраивают прилегающую территорию.

Как рассказывают в пресс-службе правительства Новосибирской области, на площадке ежедневно работают порядка 1 000 человек, которые также трудятся и во вторую смену.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее заявлял, что необходимо сдать стационар к сентябрю этого года, ведь теперь инфекционная больница в посёлке Садовый будет обслуживать не только Новосибирск, но и прилегающие районы.

Новый корпус занимает площадь около 35 000 квадратных метров. Сюда входят и центральное отделение, и реанимация, и приёмные блоки. Всего медицинское учреждение рассчитано на 504 койко-места.