В Новосибирске прошли занятия йогой с пивом на крыше «Гастрокорта»

Жителям Новосибирска предложили совместить приятное с полезным: на крыше «Гастрокорта» они занимались йогой и пили пиво.

Так называемая, пивная йога в Новосибирске проводится не в первый раз, но раньше для таких мероприятий ценители пенного напитка собирались на пляже. 19 августа фестиваль SIBCRAFTFEST попал на крышу «Гастрокорта» — там и можно было увидеть людей в позе лотоса.

«Мне кажется, что это интересный формат. Видела, что в других городах периодически такое проводят. Знаю, что пробовали такое сделать у нас в 2017-м году. Пиво и йога – то что, я люблю и многие. Хотели посмотреть, как это зайдёт людям. Если понравится, будем проводить дальше. Конечно, можно найти противоречие в этом – спорт и алкоголь. А мы всё-таки за то, чтобы было по кайфу», — рассказала корреспонденту «АиФ-Новосибирск» организатор мероприятия Дарья Головина.

Сначала на крыше прошла разминка, банку с пивом использовали в качестве гантели. Откупорить её разрешили лишь спустя 10 минут после начала занятий. Учились новосибирцы и удерживать равновесие, не пролив ни капли пенного напитка. Отхлебнуть можно было после очередного блока упражнений. Мероприятие длилось около часа и очень понравилось мужчинам.

«Так как тут пиво, то нужно быть более сосредоточенным, ведь держишь в руках предмет. Нужно его не пролить, что непросто. Формату есть куда расти. В следующее воскресенье будет тоже занятие, я приду», — отметил участник пивной йоги Артём.

Мероприятие пройдёт в том же формате и в воскресенье, 20 августа. А вот использовать в жару холодное пиво не советуют врачи – почему? Ответ в этом материале.