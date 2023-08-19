В Новосибирске синоптики обещают тёплую, но дождливую погоду с грозами на выходные

Западно-Сибирский гидрометцентр опубликовал погоду на выходные, 19 и 20 августа, в Новосибирске.

В минувшую пятницу, 18 августа, в Новосибирске потеплело, правда, пока термометры не показывают + 26 градусов. Дожди прекратились: сухо и ветрено будет в эту субботу.

«19 августа в первой половине дня ожидается местами небольшой дождь. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха +15, +17 С», — сообщают в Западно-Сибирском УГМС.

Максимальная температура в Новосибирске в эту субботу достигнет +21 градус. Ночная температура составит +11... +13 градус.

Такая же температура будет и в предстоящее воскресенье, 20 августа. Однако в Новосибирскую область придут дожди и грозы. Ветер сменит направление на южное и будет достигать 15 метров в секунду.