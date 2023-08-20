ФК «Новосибирск» обыграл «Салют» и продлил беспроигрышную серию

Футбольный «Новосибирск» продолжает серию без поражений во второй лиге.

Футбольный клуб «Новосибирск» продолжает свою беспроигрышную серию во второй лиге. В шестом туре на выезде команда Алексея Медведева одержала победу над белгородским «Салютом». Несмотря на жаркую погоду, новосибирцы начали игру резво и уже на четвертой минуте забили первый гол.

Хозяева ответили лишь с пенальти, а через 40 минут "Новосибирск" удвоил преимущество благодаря точному удару Попова. Окончательный счет матча — 2:1 в пользу гостей.

Сибирский клуб выступает в контрастных погодных условиях, но несмотря на это, сумел сохранить лидерство в турнирной таблице с 14 очками.

«Новосибирск» — единственный представитель группы «Серебро», который не знает поражений с начала сезона.

Напомним, ранее защитник ХК «Сибирь» Гордеев рассказал, почему решил переехать в Новосибирск.