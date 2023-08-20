Хоккеист Вячеслав Основин покидает клуб Новосибирска «Сибирь»

Базирующийся в Новосибирске профессиональный хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с форвардом Вячеславом Основиным.

Контракт с нападающим был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Соглашение с Основиным было рассчитано до конца сезона-2023/24. В минувшем сезоне 29-летний форвард провел 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. В рамках игр он забросил 8 шайб и отдал 14 результативных передач. На счету Основина 532 матча и 162 очка в КХЛ.

За свою карьеру хоккеист играл также за ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс» и челябинский «Трактор». Стоит отметить, что в межсезонье в «Сибири» появился новый главный тренер Дэвид Немировски. Он подчеркнул, что не видит Основина в составе команды на очередной сезон КХЛ.

Как ранее писал Сиб.фм, ФК «Новосибирск» обыграл «Салют» и продлил беспроигрышную серию.