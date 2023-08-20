Российский аппарат «Луна-25» разбился о поверхность Луны

Российский аппарат «Луна-25» перестал выходить на связь.

Мероприятия, проведенные 19 и 20 августа, по поиску аппарата не дали никаких результатов. Об этом сообщили сегодня, в воскресенье, в Роскосмосе.

В сообщении ведомства сказано, что «Луна-25» прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью естественного спутника Земли. Произошло отклонение фактических параметров импульса от расчетных. На это указывают результаты предварительного анализа.

«19 августа в соответствии с программой полета космического аппарата «Луна-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты», — отметили в ведомстве.

По данным Роскосмоса, примерно в 14:57 московского декретного времени была прервана связь с указанным российским аппаратом. Согласно предоставленным сведениям, по данному вопросу создадут межведомственную комиссию, которой предстоит выяснить детали случившегося.

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