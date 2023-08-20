В Новосибирске мужчина наткнулся на гигантский улей на даче

В Новосибирске мужчина столкнулся с огромным ульем у себя на даче.

Проживающий в областном центре мужчина нашел на своей даче улей длиной более чем 0,5 метра. Об этом сообщили в Телеграм-канале «ЧП Новосибирск».

Дача гражданина находится в Первомайском районе. Ее приобрели, когда опубликовавший снимок улья мужчина еще ходил в школу. Судя по размещенному в Сети снимку, улей включает в себя большое количество слоев. По всей видимости, ему много лет.

«Мужчина решил отремонтировать крыльцо, снял потолок, а там — много ульев. Автор насчитал пять штук, самый крупный запечатлел на фото», — сказано в сообщении.

Один из комментаторов был поражен, что хозяин участка ничего не замечал, пока не вскрыл потолок. Он подчеркнул, что насекомые начинают надоедать, когда улей достигает диаметра 15 сантиметров.

Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирска стали чаще страдать психическими расстройствами.