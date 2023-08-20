В Новосибирске Toyota Carina разлетелась на части после аварии на Гусинобродском шоссе

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе произошла дорожная авария, в которой серьезно пострадала иномарка «Тойота Карина».

В областном центре на Гусинобродском шоссе столкнулись автомобиль «Тойота Карина» и грузовик, в результате чего первый разлетелся на части. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По словам одной из подписчиц паблика, иномарку не восстановить. ДТП случилось 19 августа. Судя по опубликованным в Сети кадрам, полностью уничтожена вся задняя часть седана белого цвета. По информации пресс-службы регионального управления МВД, аварию оформили с материальным ущербом, пострадавшие отсутствуют.

«Ехала мимо, рядом живой и невредимый мужчина стоял, разговаривал по телефону. В районе водительского места крови видно не было, само место целое. Подушки тоже видно не было», — подчеркнула подписчица.

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