В Новосибирске заметили мужчину со свастикой и воровскими звездами

В Новосибирске мужчина набил себе нацистскую символику на плече.

В Кировском районе Новосибирска на улице Виктора Уса заметили мужчину с татуировкой свастики. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

«Встретил вот такое чудо, гоняет без футболки по улице», — отметил подписчик сообщества.

Помимо символа нацисткой Германии, у мужчины на груди набита воровская звезда, которую обычно делают люди, побывавшие в местах лишения свободы.

Напомним, в Новосибирске заключенного осудили за вербовку в АУЕ * в колонии.

*Решением Верховного Суда РФ от 17.08.2020 года признано экстремистской организацией.