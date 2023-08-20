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проиcшествия

В центре Новосибирска девушка погибла в ДТП

Фото: АСТ-54

В Новосибирске произошло смертельное ДТП на Красном проспекте.

Девушка погибла в результате аварии на Красном проспекте в Новосибирске. Об этом в воскресенье сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black» со ссылкой на свидетелей ДТП.

По данным очевидцев, столкнулись Ford Focus и Toyota Corolla Fielder, после чего последний врезался в здание.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ночью в Новосибирске произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщили в воскресенье в Госавтоинспеции. В результате аварии пострадали две женщины и два мужчины. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии и был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался. Как выяснилось, ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, в Новосибирске водитель «Мицубиси» сбил 12-летнюю девочку на велосипеде.

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Александр Борисов
журналист

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