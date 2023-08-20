Водителя и пассажиров выбросило из машины после ДТП в Новосибирске — один погиб

В Новосибирске человек погиб в результате ДТП на Ипподромской.

В Новосибирске произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщили в воскресенье в Госавтоинспеции.

В 00:45 на улице Ипподромской автомобиль Toyota Premio, за рулем которого находилась девушка 1998 года рождения, двигался в условиях дождя со стороны улицы Писарева в сторону улицы Кропоткина. Водитель не справилась с управлением и врезалась в световую опору. В результате аварии из машины выбросило водителя и трех пассажиров. Один из пассажиров оказался на проезжей части и его сбил Toyota Sprinter, двигавшийся в том же направлении.

В результате аварии пострадали две женщины и два мужчины. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии и был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался. Как выяснилось, ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, в Новосибирске водитель «Мицубиси» сбил 12-летнюю девочку на велосипеде.