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проиcшествия

В Новосибирске водитель «Мицубиси» сбил 12-летнюю девочку на велосипеде

Фото: Госавтоинспекция НСО

В Новосибирске 12-летнюю девочку госпитализировали после ДТП.

В Октябрьском районе пострадала 12-летняя девочка на велосипеде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент произошел во дворе дома №12/1 на Алтайской улице. 47-летний водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро» сбил несовершеннолетнюю велосипедистку.

Пострадавшую девочку с травмами доставили в больницу. Для выяснения обстоятельств произошедшего на месте работал наряд ДПС.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске пара байкеров на «Ямахе» разбилась у вокзала.

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Дамир Трубников

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