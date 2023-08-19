В Новосибирске водитель «Мицубиси» сбил 12-летнюю девочку на велосипеде

В Новосибирске 12-летнюю девочку госпитализировали после ДТП.

В Октябрьском районе пострадала 12-летняя девочка на велосипеде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент произошел во дворе дома №12/1 на Алтайской улице. 47-летний водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро» сбил несовершеннолетнюю велосипедистку.

Пострадавшую девочку с травмами доставили в больницу. Для выяснения обстоятельств произошедшего на месте работал наряд ДПС.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске пара байкеров на «Ямахе» разбилась у вокзала.