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общество проиcшествия

В Новосибирске пара байкеров на «Ямахе» разбилась у вокзала

Фото: телеграмм-канал "Дороги с Кузнецовым"

Утром 19 августа пара молодых людей попала в ДТП напротив вокзала «Новосибирск-Главный».

Всё произошло около 10 утра в субботу 19 августа. О ДТП рассказали очевидцы в телеграмм-канале «Дороги с Кузнецовым».

Как говорят бывшие на месте свидетели, они видели, что 36-летний водитель мотоцикла «Ямаха» ехал в сторону улицы Ленина по Вокзальной магистрали. Вместе с ним была эффектная 28-летняя девушка.

По непонятной причине байкер потерял управление, скорее всего, она наехал на камень. Пара пролетела несколько сантиметров, упав с мотоцикла.

И мужчине, и женщине понадобилась помощь – их забрала приехавшая на вызов карета скорой помощи, которая увезла их в медицинское учреждение.

Читайте также на сайте Сиб.фм о страшном ДТП на трассе Ленинск-Кузнецкий-Новосибирск: в ночь с 17 на 18 августа асфальтоукладичк раздавил голову рабочего всмятку.

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Елена Отмахова
журналист

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