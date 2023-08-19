В Новосибирске пара байкеров на «Ямахе» разбилась у вокзала

Утром 19 августа пара молодых людей попала в ДТП напротив вокзала «Новосибирск-Главный».

Всё произошло около 10 утра в субботу 19 августа. О ДТП рассказали очевидцы в телеграмм-канале «Дороги с Кузнецовым».

Как говорят бывшие на месте свидетели, они видели, что 36-летний водитель мотоцикла «Ямаха» ехал в сторону улицы Ленина по Вокзальной магистрали. Вместе с ним была эффектная 28-летняя девушка.

По непонятной причине байкер потерял управление, скорее всего, она наехал на камень. Пара пролетела несколько сантиметров, упав с мотоцикла.

И мужчине, и женщине понадобилась помощь – их забрала приехавшая на вызов карета скорой помощи, которая увезла их в медицинское учреждение.

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