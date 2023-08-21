В Новосибирске мать погибшего мальчика увели в шоковом состоянии с места ДТП

Трехлетний ребенок погиб во время прогулки в Новосибирске.

В микрорайоне Родники в Новосибирске 20 августа трехлетний мальчик погиб под колесами минивэна. Как рассказали Сиб.фм очевидцы, ребенок гулял на улице со своей 12-летней сестрой. После ДТП мать детей увели с места трагедии в шоковом состоянии.

Напомним, авария случилась во дворе дома по адресу Тюленина 20/1. Мальчик убежал от сестры на проезжую часть. Там он споткнулся и его переехал минивэн “Хонда Одиссей”.

Момент наезда попал на камеру на крыше соседнего дома. Мальчик получил тяжелые травмы головы и туловища и вскоре скончался.

Семью, в которой рос мальчик, характеризую как благополучную. Всего родители воспитывали четверо детей. В момент трагедии мама находилась дома с самым младшим ребенком. Отец семьи служит в зоне СВО.

Напомним, очевидцы рассказали подробности ДТП с погибшим ребенком в Новосибирске.