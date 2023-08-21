В Новосибирске сносят довоенные корпуса крупнейшего в Европе оловозавода

На левом берегу Новосибирска располагается оловянный комбинат. В августе приступили к сносу корпусов, построенных более 60 лет назад.

Экскаваторы приступили к сносу корпусов оловозавода, расположенного на улице Мира в Новосибирске. Первые здания комбината возводились еще на пустыре за деревнями Малокривощеково, Бугры и Нижние Чемы.

Несколько лет назад часть завода уже отдали под больший мебельный гипермаркет. Сейчас старые кирпичные здания соседствуют с новыми магазинами и ТЦ.

Строить оловокомбинат начали еще в 40-м году на пустыре у деревни Кривощеково. Во время ВОВ производство значительно ускорили, рассказал порталу VN.ru сотрудник музея Новосибирска краевед Константин Голодяев. На территорию завода эвакуировали Подольский оловозавод с рабочими и их семьями. Первые попытки плавить олово провалились, однако к 1942 производство наладили. В годы войны план выполнялся на 101%. Завод изготавливал чистое марочное олово с чистотой 99,9%. Продукция имела Государственный знак качества. Недалеко от комбината работал Центральный научно-исследовательский институт олова.

В 90-е завод приватизировали, в 1998 году комбинат больше не перерабатывал привезенное сырье. Часть помещений завода сдается в аренду.

Что будет на месте снесенных зданий неизвестно. Ходили слухи о строительстве ЖК, но официально они не подтвердились.

Напомним, глава Новосибирска опроверг снос долгостроя на улице Связистов.