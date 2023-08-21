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проиcшествия

В Новосибирске собирают деньги семье 3-летнего мальчика, погибшего в жутком ДТП

Фото: Сиб.фм

Трёхлетний ребёнок погиб в результате аварии во дворе жилого дома в Новосибирске.

Местные жители объявили сбор средств семье трёхлетнего ребёнка, погибшего в результате ДТП во дворе дома 20/1 на улице Тюленина. Об этом Сиб.фм сообщили жильцы дома.

Предварительно, в течение суток удалось собрать около 20 тысяч рублей.

Накануне Сиб.фм сообщал, что в микрорайоне Родники в Новосибирске вечером 20 августа произошла смертельная авария. Трехлетний мальчик гулял с сестрой, убежал от нее на проезжую часть и споткнулся. Водитель «Хонды Одиссей» переехал внезапно оказавшегося на дороге ребенка по голове и телу.

Момент наезда попал на камеру соседнего дома. Как рассказали Сиб.фм очевидцы трагедии, мальчик гулял с 12-летней сестрой. В семье воспитывается еще двое детей, с самым младшим мама была дома. Отец детей служит в зоне СВО. Многодетную семью знакомые характеризуют как благополучную и дружную.

Напомним, после трагедии мать мальчика находилась в шоковом состоянии.

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Александр Борисов
журналист

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