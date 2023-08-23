Должнику из Новосибирска не удалось уехать в Казахстан из-за неоплаченного штрафа

Должник из Новосибирска преодолел около 600 км ради получения постановления об отмене ограничения на выезд за пределы России.

Пограничники на границе с Казахстаном не стали пропускать мужчину, поскольку у него сформировался долг в размере 30 000 рублей. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.

Неплательщик получил от судебного пристава отделения по Октябрьскому району уведомление о том, что в отношении него возбуждено исполнительное производство через Госуслуги. Спустя некоторое время гражданина проинформировали о явке к судебному приставу. При этом житель Новосибирска никак на сообщения не отреагировал.

Отмечается, что у 36-летнего мужчины нет имущества, счета в банках нулевые. В итоге судебный пристав постановил на время ограничить выезд новосибирца из РФ. Не так давно гражданин предпринял попытку выехать в Казахстан, но ему не удалось этого сделать.

Согласно имеющимся сведениям, мужчина работает предпринимателем, доставляя товары в Новосибирск из Казахстана. Ради скорейшей поездки в Павлодар он вернулся в Новосибирск. Там он прибыл к судебному приставу и выплатил 30 тыс., а также исполнительский сбор в размере 2,1 тыс. рублей. После этого ограничения с гражданина сняли.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском мужчина избил до смерти знакомого во время застолья.