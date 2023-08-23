Новосибирск назвали самым криминальным городом в России.

Новосибирск вошел в список самых криминальных городов мира. Об этом свидетельствуют данные международного сервиса Numbeo, который ежегодно формирует рейтинг городов мира по уровню преступности.

По рейтингу в мире Новосибирск расположился на 154 месте из 346 городов в списке. Как отмечается на сайте Numbeo, при составлении рейтинга учитывались два основных показателя: индекс преступности и индекс безопасности.





Согласно критериям, уровень преступности ниже 20 считается очень низким, от 20 до 40 – низким, от 40 до 60 – средним, от 60 до 80 – высоким, а показатели выше 80 оцениваются как очень высокий уровень преступности. Новосибирск, по данным сайта, с индексом преступности 47,6.

Помимо этого, столица Сибири заняла первое место по преступности в России. На втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург и Москва соответственно, а на четвертом месте оказался Нижний Новгород.

Самый криминальный город в мире — Каракас, расположенный в Венесуэле.

Напомним, прокурор области Бучман не согласен с тем, что Новосибирск стал самым криминальным городом России.