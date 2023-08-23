В Новосибирске на площади Труда открыли надземный переход

В Новосибирске на «кольце ада» открыли надземный переход.

В Новосибирске на площади Труда открыли новый надземный переход. Решение об установке данной конструкции было принято мэрией, чтобы избавиться от пробок на «кольце ада».

Переход расположен над дорогой на пересечении с улицей Станционной и площадью Энергетиков.

Представители муниципалитета надеются, что новый переход решит проблему безопасности пешеходов, а также повысит пропускную способность данного участка. Однако, уже в среду, 23 августа, жители города снова столкнулись с пробками в сторону Димитровского моста.



Напомним, в Новосибирске эксперт ОНФ Стефанов объяснил причины заторов на «Кольце ада».