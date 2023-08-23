В Новосибирске образовалась огромная пробка на площади Энергетиков утром 23 августа

На подъезде к “Кольцу ада” в Новосибирске образовались многочисленные пробки.

Утром 23 августа ситуация на дорогах в Новосибирске оценивается в шесть баллов. Это следует из данных 2ГИС.

Сложнее всего ситуация обстоит на площади Труда и Энергетиков, где ранее изменили схему движения из-за строительства четвертого моста через Обь. Пробка начинается с Димитровского моста в районе Аквапарка и длится до площади Энергетиков. Также в заторах стоят водители на улице Станционной, Станиславского, Большой, Невельской, Порт-Артурской в районе ипподрома, Ватутина.

Тяжелая ситуация фиксируется на Винаповском мосту, где идет ремонт путепроводов, на Бронной и Прокопьевской.

На правом берегу стоит улица Большевистская от разъезда Иня до площади Будагова. Как пишут пользователи, в районе разъезда Иня дорогу сузили на несколько полос из-за ремонта. ТКроме того, заторы зафиксированы в начале Ипподромской и на улице Кирова.

Напомним, из-за изменений системы оплаты парковки на выезде с аэропорта возникли пробки.