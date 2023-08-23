В Новосибирск спецбортом доставят тело 15-летней девочки, утонувшей в московском коллекторе

Уроженку Новосибирска, погибшую в столице, похоронят в родном городе.

Тело 15-летней девочки, погибшей на экскурсии по коллектору в Москве 20 августа, будет доставлено спецбортом в Новосибирск. По данным Сиб.фм, родственники решили похоронить ее в родном городе.

Виктория училась в Новосибирске до 7 класса, а затем переехала к маме в Москву, где закончила 8 класс. В результате происшествия на экскурсии погибли 8 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По делу были задержаны генеральный директор компании-организатора экскурсий «Спутник» из Петербурга и непосредственный организатор экскурсии Никита Дубас. Также следователи разыскивают генерального директора компании «Авангард» Александра Лазовского, который скрылся в Дубае после трагедии.

Накануне Сиб.фм сообщал, что в Москве были обнаружены тела всех восьми участников экскурсии по коллекторам.