Военный с позывным «Сибирь» из Новосибирской области поделился видео с боев СВО

Боец из Новосибирской области показал эпизод сражения с вооруженными формированиями Украины.

Военный с позывным «Сибирь» отправил небольшой ролик с боев в ходе СВО. Видео опубликовал портал vn.ru.

Судя по кадрам, российским военным удается успешно отражать атаки противника. Боец «Сибирь» родом из Барабинска. Его подразделение сейчас находится на передовой и принимает самое активное участие в боях в районе н.п. Работино на Запорожском направлении. По его словам, ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону войск РФ на данном участке.

По последним данным Минобороны, на Запорожском направлении российские войска отразили четыре атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, уничтожили более 125 украинских военнослужащих, девять автомобилей, три боевые машины пехоты, две бронированные машины. Также были поражены 11 орудий и четыре миномета, поступившие противнику из Европы и США.

Ранее стало известно о судьбе генерала Суровикина из Новосибирска.