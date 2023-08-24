Баскетбольный клуб «Новосибирск» снялся в китайском реалити-шоу

В китайском реалити-шоу поучаствовали игроки баскетбольного клуба «Новосибирск».

Игроки баскетбольного клуба «Новосибирск» поучаствовали в популярном китайском реалити-шоу Dunk of China. Сибиряки обыграли команду из Монголии Etugen Panthers со счётом 82:56, сообщили в официальной группе БК в социальной сети «ВКонтакте».

«Первая игра на одном из самых популярных телешоу Китая "Dunk of China" завершилась победой нашей команды», — говорится в сообщении.

С китайской командой БК «Новосибирск» сыграет 25 августа. В составе противников соберутся игроки из юношеской и национальной сборной Китая, представители команд из CBA, национального чемпионата по баскетболу 3×3, а также студенческого чемпионата. Тренировка пройдёт 24 августа.

Напомним, что на 57-м году жизни скоропостижно скончался легендарный Сергей Бабков, который последние годы был директором БК «Новосибирск».