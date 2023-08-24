Иркутский и Новосибирский авиазаводы выразили готовность к взаимному сотрудничеству

Иркутский авиазавод готов сотрудничать с Новосибирским авиационным заводом имени Валерия Чкалова, и, вероятно, часть деталей будут собирать на берегах Ангары.

Иркутский и Новосибирский авиазаводы готовы сотрудничать друг с другом, сейчас проводится преддоговорная работа. Об этом сообщил Максим Голдобин, и.о. начальника цеха № 21 Иркутского авиазавода, шеф-редактору Горсайта.

По словам Голдобина, в его цехе в настоящее время специалисты изготавливают крупногабаритные детали. Речь идет о центроплане, крыльевых панелях, каркасных закладных деталях для перспективного самолета МС-21-310. Он подчеркнул, что договор о сотрудничестве, судя по всему, подпишут в ближайшее время.

Леонид Поборуев, и.о. замначальника производственно-диспетчерского управления по кооперации Иркутского авиационного завода, отметил, что большинство компонентов для указанного самолета производят на прочих заводах Ростеха. Он сообщил, что предприятие столкнулось с дефицитом производственных мощностей механосборочного производства из-за роста выпуска продукции.

Стоит подчеркнуть, что в 90-е годы на мощностях Иркутского авиазавода выпускали неспецифическую продукцию. И лишь благодаря серьезному заказу индийских ВВС удалось не только сохранить производство, но и развить мощности. Сейчас большинство сотрудников ИАЗа связывают контракт тех лет и выпуск МС-21-310 в единое целое. В производство этого самолета вовлечены почти все авиазаводы РФ.

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