На месте крушения самолёта нашли телефон главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Телефон главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина нашли на месте крушения самолёта в Тверской области.

На месте падения джета Embraer—135 (EBM-135BJ) 23 августа в Тверской области нашли телефон главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщили в Al Jazeera.

Как отмечает источник, тело Пригожина ещё не идентифицировано, однако имя главы ЧВК «Вагнер» числится в списках пассажиров.

Всего на месте крушения самолёта нашли десять тел, все они — пассажиры самолёта. Поиски завершены.

Напомним, что данные о потерпевшем крушение в Тверской области джете Embraer—135 (EBM-135BJ) 23 августа зафиксировали на веб-сервисе Flightradar24.