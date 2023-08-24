Обезьянка порадовала отдыхающих на реке Обь в Новосибирске

В Новосибирске отдыхающие на Оби 24 августа могли наблюдать обезьянку.

Сегодня, 24 августа, девушка привезла на речку Обь около Бугринского моста маленькую обезьяну. Об этом сообщает паблик «Нетипичный Новосибирск».

Там же было опубликовано соответствующее видео. В 5-секундном ролике можно увидеть обезьянку, которая сидит на пляже возле воды. На поводке ее держит стоящая в воде девушка. При этом животное что-то держит в руках.

Судя по всему, обезьянка побоялась заходить в воду и решила отдохнуть на берегу в окружении отдыхающих людей. В комментариях один из пользователей призвал вручить «Оскар» за операторскую работу.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске люди в военной форме мертвецки уснули около входа в баню. Их наблюдали в Горском микрорайоне. Граждане самостоятельно покинули место после оказания медицинской помощи.