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общество проиcшествия

Рейс Новосибирск-Нерюнгри в Толмачево задержали почти на 12 часов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В аэропорту Толмачево вылета в Нерюнгри ждали 48 пассажиров.

Новосибирский транспортный прокурор проверит обстоятельства задержки рейса в Нерюнгри. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, рейс Новосибирск-Нерюнгри задержали почти на 12 часов. Вылета ожидали 48 пассажиров, в том числе 13 детей.

Рейс выполняет авиакомпания «Якутия». В тот же день она на 18 часов 15 минут перенесла самолет из Красноярска в Улан-Удэ. А в международном аэропорту Омск-Центральный перевозчик на 10 часов задержал воздушное судно, следовавшее по маршруту до Сочи.

“Красноярской, Омской и Новосибирской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса”, — говорится в сообщении прокуратуры.

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Марина Домрачева
Журналист

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