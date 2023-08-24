В Новосибирске на «Технопроме-2023» представили самый точный тест на COVID-19

На форуме в Новосибирске показали разработку для выявления коронавирусной инфекции.

В Новосибирске на выставке «Технопром-2023» был представлен новый прибор, способный точно определять инфекции, включая COVID-19. Разработчик технологии Александр Александров рассказал о принципе работы устройства, пишет «МК в Новосибирске».

По словам эксперта, в 20 специальных колбах капает кровь, затем каждый образец проверяется параллельно. Такой подход позволяет проводить до 20 анализов одновременно с практически 100% точностью диагностики.

Прибор может быть использован для проверки на коронавирус, ОРВИ и другие вирусные инфекции. Новая технология может значительно ускорить процесс диагностики и помочь более точно определять заболевания.

Напомним, в Новосибирске участникам «Технопрома-2023» сделали ЭКГ.