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общество наука

В Новосибирске на «Технопроме-2023» представили самый точный тест на COVID-19

Фото: Артём Пирогов/«АиФ-Новосибирск»

На форуме в Новосибирске показали разработку для выявления коронавирусной инфекции.

В Новосибирске на выставке «Технопром-2023» был представлен новый прибор, способный точно определять инфекции, включая COVID-19. Разработчик технологии Александр Александров рассказал о принципе работы устройства, пишет «МК в Новосибирске».

По словам эксперта, в 20 специальных колбах капает кровь, затем каждый образец проверяется параллельно. Такой подход позволяет проводить до 20 анализов одновременно с практически 100% точностью диагностики.

Прибор может быть использован для проверки на коронавирус, ОРВИ и другие вирусные инфекции. Новая технология может значительно ускорить процесс диагностики и помочь более точно определять заболевания.

Напомним, в Новосибирске участникам «Технопрома-2023» сделали ЭКГ.

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Александр Борисов
журналист

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