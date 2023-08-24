В Новосибирске несколько часов будет перекрыта дорога до Раздольного

В Новосибирске в течение нескольких часов в ночь на 28 августа будет перекрыта дорога.

В Новосибирске в ночь на 28 августа будут действовать временные ограничения для водителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ТУАД.

Отмечается, что дорога будет перекрыта до 03:30. На участке Ленинско-Кузнецкой трассы специалисты займутся монтажными работами. Им предстоит установить в районе села пролетное строение пешеходного моста.

Соответствующие работы реализуются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Автомобилистов призвали заранее продумывать маршруты и прибегать к объездным путям. Так, водители могут воспользоваться движением через улицу Первомайскую по автомобильной дороге Барышево — Инская 50Н-2017 до 39-го км Ленинск-Кузнецкой трассы.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске сузили две центральные улицы из-за ремонта теплотрассы.