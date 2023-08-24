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общество

В Новосибирске Павловский призвал готовиться к опасному климату

Фото: Дарья Мелехова / МК в Новосибирске

Артем Павловский предупредил жителей Новосибирска об опасном климате в ближайшем будущем.

На площадке «Технопрома-2023» Артем Павловский, и. о. завкафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ, заявил, что на планете наблюдается глобальное потепление, которое может затронуть Новосибирскую область. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

По словам специалиста, сейчас фиксируется потепление, рост влажности по всей России. Замедлению данного процесса может способствовать уменьшение выбросов парниковых газов, однако к середине текущего столетия глобальных изменений все равно избежать не удастся. В этой связи Павловский отметил важность адаптации к новым условиям.

«Скорость роста мирового океана увеличилась в два раза. Поэтому вести экономическую деятельность на берегу моря, что люди любят делать, не стоит. Застраивать эти территории – тоже нужно прекратить. Уже становится больше наводнений. Через пару десятков лет людей придётся просто переселять из этих зон», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что риски существуют и для Новосибирской области. Это изменение температуры Оби, ледового режима. Кроме того, речь идет об увеличении числа лесных пожаров и изменении береговой эрозии. Павловский призвал россиян готовиться, добавив, что глобальное потепление неизбежно повлияет на все города.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске проректор Ребриков озвучил способ быстрого выявления СМА.

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Павел Фролов
Журналист

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