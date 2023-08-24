В Новосибирске проректор Ребриков озвучил способ быстрого выявления СМА

В Новосибирске проректор Денис Ребриков рассказал, как можно вовремя выявить СМА.

На площадке «Технопрома-2023» сегодня, 24 августа, в Новосибирске Денис Ребриков, проректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, поделился информацией о том, как вовремя обнаружить спинально-мышечную атрофию. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

По его словам, вероятность того, что на свет появится больной малыш, такая же, как участие в дорожной аварии. Ребриков подчеркнул, что такой риск есть у каждого родителя. Он назвал важным секвенирование тех, кто собирается завести своего ребенка, для минимизации возможности. Речь идет об анализе всего их генетического кода.

Специалист отметил, что это можно назвать страховкой для будущих родителей. Так, к лечению СМА приступают тогда, когда уже наблюдаются симптомы, а ребенок находится в лечебном учреждении.

«Тогда обычно ищут деньги на «Золгенсму» — более 2 млн долларов. Но ставить уже, обычно, поздно. Риск летального исхода увеличивается. При секвенировании о риске родить больного ребёнка родители смогут знать заранее, соответственно, раньше примут меры», — добавил Ребриков.

Как ранее писал Сиб.фм, студенты из Новосибирска представили на «Технопроме-2023» уникальный электровелосипед.