В Новосибирске посольство Таджикистана изучило условия жизни мигрантов

Представители Таджикистана посетили Новосибирск, чтобы ознакомиться с условиями проживания и работы граждан республики.

Представители Таджикистана побывали в Новосибирске, где они проанализировали условия проживания и работы граждан республики. Об этом «РБК Новосибирск» сообщили в посольстве Таджикистана в РФ.

Кроме того, они посетили Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Екатеринбург. Рабочие группы сформировали по поручению правительства Таджикистана. В группу вошли представители министерств и ведомств республики. В посольстве подчеркнули, что президент Эмомали Рахмон держит на особом контроле процесс трудовой миграции.

В городах России делегаты занимались соответствующей работой в период с 6 по 11 августа. В Новосибирске они провели встречу с трудовыми мигрантами и предпринимателями на рынке «Левобережный». Также участниками встреч были сотрудники и руководство предприятия «Новосибхолод», общественные организации, представители таджикской диаспоры, бизнесмены и таджикские студенты.

С гражданами Таджикистана пообщались также в торговом центре «Дружба», в Соборной мечети на ул. Красина. По информации внешнеполитического ведомства, итоги поездки удовлетворили членов делегации, общение с диаспорой было «весьма полезным и плодотворным».

Как ранее писал Сиб.фм, в Забайкалье задержали двух мужчин, перевозивших 10 кг наркотиков.