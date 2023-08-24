В Новосибирске продолжается кампания по замене трубопровода на Троллейной

В Новосибирске продолжается масштабная ремонтная кампания, и на этот раз в центре внимания — проект на улице Троллейной. Осмотр хода работ провел мэр города Анатолий Локоть.

«Контролируем ход ремонта магистральной теплосети по ул. Троллейной. Этот объект входит в инвестиционную программу, которая составлена с учётом вхождения Новосибирска в ценовую зону. В соответствии с этой программой за 10 лет в обновление тепловых сетей города Новосибирска должно быть вложено 16 млрд рублей. Составлен график работ, средства распределены на все 10 лет. В прошлом году освоено чуть более 1,2 млрд рублей. В этом году предусмотрено около 3 млрд рублей — самый большой объём по сравнению с другими годами», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Ключевой этап данной инициативы — смена трубопровода крупного диаметра, исходящего от ТЭЦ-3. Он обеспечивает теплоснабжение 669 домов на левом берегу Новосибирска.

В начале августа специалисты успешно уложили гильзы для трубопроводов под перекрестком с трамвайными путями. Гильзы — это стальные футляры с системой электрохимической защиты. Это немаловажное решение для предотвращения коррозии труб под воздействием токов от трамваев. Дорожное движение на перекрестке восстановили за несколько дней, рассказал мэру директор теплосетевого подразделения Максим Рябенко.

Как объясняют в СГК, сейчас идет монтаж предизолированных труб с пенополиуретановой изоляцией в гильзах, и более половины работ уже выполнено. Также идет монтаж стальных труб в тепловой изоляции из минераловатных базальтовых матов как под газоном, так и в тепловых камерах.

По словам сотрудников, основные этапы проекта завершатся к началу сентября, и в этом же месяце начнется благоустройство области.

Не меньшее внимание в рамках ремонтной программы уделяется другим участкам теплотрасс, включая улицы Чаплыгина, Грибоедова, Советскую, Высоцкого и Невельскую. Эти участки находятся в финальной стадии подготовки.

«На данный момент мы находимся в период интенсивного монтажа новых теплосетей. Замена труб – это лишь часть процесса, предшествующая значительной работе по подготовке строительных конструкций каналов. Из запланированных на этот сезон 31 участка, уже четыре почти полностью обновлены. Наша расширенная инвестиционная программа требует более оперативного подхода. Краткий межотопительный период в Сибири зачастую ограничивает масштабные работы. В некоторых сибирских городах процесс замены труб начинается в апреле и завершается к ноябрю. Планируем продолжать в том же духе и в следующем году.» — как сообщают в пресс-службе СГК

Такие усилия направлены на совершенствование городской инфраструктуры и создание более эффективной и надежной системы теплоснабжения.