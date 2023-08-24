сегодня
24 августа, 19:00
пробки
7/10
погода
+29°C
курсы валют
usd 94.44 | eur 102.2
сегодня
24 августа, 19:00
пробки
7/10
погода
+29°C
курсы валют
usd 94.44 | eur 102.2
сегодня 17:35
общество

В Новосибирске проходит рейд по правилам перевозки детей

Фото: Госавтоинспекция НСО

В Новосибирске за 2023 год зарегистрировано 24 ДТП с участием детей.

В Новосибирске проводятся рейдовые мероприятия, направленные на соблюдение правил перевозки детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, За 7 месяцев 2023 года на территории города произошло 24 ДТП с участием детей-пассажиров, в результате которых более 30 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД пояснили, что за нарушение правил перевозки детей может быть наложен штраф в размере трех тысяч рублей. С начала года инспектора составили уже 1800 протоколов.

Напомним, два человека пострадали в ДТП с автобусом и Toyota в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в