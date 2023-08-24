В Новосибирске проходит рейд по правилам перевозки детей

В Новосибирске за 2023 год зарегистрировано 24 ДТП с участием детей.

В Новосибирске проводятся рейдовые мероприятия, направленные на соблюдение правил перевозки детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, За 7 месяцев 2023 года на территории города произошло 24 ДТП с участием детей-пассажиров, в результате которых более 30 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД пояснили, что за нарушение правил перевозки детей может быть наложен штраф в размере трех тысяч рублей. С начала года инспектора составили уже 1800 протоколов.

Напомним, два человека пострадали в ДТП с автобусом и Toyota в Новосибирске.