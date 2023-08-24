В Новосибирске спасатели не разрешили купаться при 30-градусной жаре 24 августа

В Новосибирске спасатели МАСС предостерегли от купания в жаркую погоду.

Новосибирские спасатели предупредили жителей города и гостей о том, что купаться в жару опасно. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС (16+)» в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня, 24 августа, прогнозируется до +31 градуса. На это указывают данные Gismeteo. Причем спасатели полагают, что это не повод продолжать купальный сезон. По словам специалистов, в водоемах уже прохладная вода, быстро она прогреться не успеет. Так что, как говорят спасатели, купаться сейчас не безопасно.

«В холодной воде часто происходят переохлаждения, которые вызывают судороги в нижних конечностях — возрастает риск утопления в воде. Даже вход в воду по колено может вызвать резкие нарушение ритма сердца. Так же опасно купание людям с хроническими заболеваниями», — подчеркнули в МАСС.

Там отметили, что резкий перепад температур может привести к тому, что у отдыхающего на воде человека возникнут проблемы с организмом. Причем вероятен даже летальный исход.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске обещают первый снег и резкое похолодание 25 октября.